كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. عملية طعن جماعي في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عدة أشخاص، صباح اليوم الأحد، للطعن في منزل قريب من معبد بمدينة مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

وقال ستيف ليبرمان مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكلاند، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وأصيب عدة أشخاص في هجوم رجل مجهول بسكين قرب الكنيس، وفقا لقناة تلفزيون "فوكس نيوز".

Advertisements

وقالت وكالة رويترز، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي [06:00 صباح اليوم، بتوقيت موسكو]. وقد وصلت سيارات الإسعاف والشرطة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع.