بلافريج: نعيش كابوسا فيما يتعلق بالحريات العامة -فيديو

قال عمر بلافريج، عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار، إن المغرب يشهد “كابوسا” فيما يتعلق بالحريات العامة، معتبرا أن من واجب المغاربة النضال لحفاظ على حقوقهم وحرياتهم.

وخلال مشاركته في وقفة احتجاجية مساء اليوم السبت بالرباط، للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، أكد بلافريج أن الراضي نموذج يحتدى بالنسبة للصحفيين نظرا لمهنيته والتزامه الدقة

وأضاف بلافريج أن اعتقال الراضي ضرب لمهنة الصحافة مطالبا كافة زملاءه بالتجند للدفاع عنه.

واعتبر بلافريج أن المغرب يهد كابوسا حقيقا لأن كل من يناضل أصبح مهددا بالسجن، مؤكدا أن هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة، مشيرا إلى التراجعات التي نشهدها انطلقت مع ملف حراك الريف.

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كما طالب البرلماني اليساري بتوحد الجميع للضغط من أجل إطلاق سراح عمر الراضي، ثم الإستمرار في الدفاع عن باقي المعتقلين.

وكان العشرات من النشطاء الحقوقيين والمجتمعيين قد نظموا مساء اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الراضي الذي اعتقل على خلفية تغريدة حول الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، كتبها قبل تسعة أشهر.