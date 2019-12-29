محاكمة الإسرائيلي أفيتان قريبا

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيقات التفصيلية في قضية غولان أفيتان، الإسرائيلي المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول»، والذي كان قد قتل أشخاصا رميا بالرصاص، وفجر مطعما في تل أبيب.

وكان المواطن الإسرائيلي المعتقل وزوجته قد استعانا بشبكة لتجنيس اليهود للحصول على البطاقة الوطنية وجواز سفر مغربي بطريقة غير مشروعة، حسب ما أفادت به الأبحاث التي أجراها المحققون في الشقين التمهيدي والتفصيلي.

وعلمت «أخبار اليوم» أن قاضي التحقيق أحال قراره بخصوص ملف أفيتان على الوكيل العام للملك قصد إبداء رأيه، قبل إحالته على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ ومكان انعقاد جلسة المحاكمة العلنية.