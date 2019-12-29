باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع كلوب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حاول التعاقد مع مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، خلال الموسم الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، اتصل هاتفيًا بكلوب وعرض عليه أن يصبح المدرب الجديد للنادي الباريسي خلفًا لمواطنه توماس توخيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصير توخيل غامض، بسبب رغبة إدارة النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وبالتالي قد يقال المدرب الألماني هذا الموسم، إذا لم يتوج بالبطولة.
وأوضحت أن ليوناردو أمضى ساعة على الهاتف مع كلوب، لشرح المشروع الذي ينوي تطبيقه في سان جيرمان.
ورغم ضغط ليوناردو، إلا أن كلوب قال إنه سعيد في "أنفيلد"، ولم يقدم أي إشارة تفيد باهتمامه بشأن قيادة سان جيرمان.
يذكر أن كلوب جدد عقده مؤخرًا مع نادي ليفربول حتى صيف 2024.
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