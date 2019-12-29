اعتقالات بالضفة والعيسوية واقتحام خيمة لاستقبال محرر بسلوان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

وتركزت الاعتقالات في العيسوية، التي شهدت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وداهمت المحال التجارية وأجرت تفتيشات بالمنازل، حيث تم اعتقال 14 شابا.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، فتى وشابا من بلدة تقوع.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى مازن جمال الشاعر، والشاب أسامة علي عبد الله، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأضاف أن تلك القوات فتشت عددا من منازل المواطنين في البلدة.

أما في القدس، اعتقلت قوات من شرطة الاحتلال أربعة مواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في بلدة العيسوية.

Advertisements

وأفاد شهود عيان في البلدة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت: سامي أنور عبيد، ومراد أنور عبيد، وسامر أنور عبيد، وفادي علي عليان، وناصر علي محمود، والحاج زكريا عليان، وكايد محمود، ومروان داري، وفادي علي مصطفى، ومحمد الصفدي، وأحمد محمد درباس، وباسل عبيد، ومحمد أبو ريالة، وروبين جابر.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال، مساء السبت، خيمة أعدت لاستقبال الأسير علي خليل العباسي (20 عاما) في بلدة سلوان

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت خيمة نصبت في حي عين اللوزة من سلوان لاستقبال الأسير العباسي، وشرعت في تصويرها.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسير العباسي من سجن النقب الصحراوي بعد أن أمضى في الاعتقال سنتين ونصفا.