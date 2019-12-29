شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. المليشيا تستغل المدارس لزج الأطفال في محارق الموت والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي، تستغل المدارس والجهل والفقر والأوضاع التي تشهدها البلاد، لمواصلة الزج بالأطفال وصغار السن في محارق الموت الحوثية.

Advertisements إلى ذلك، شيعت مليشيا الحوثي الطفل محمد ناصر الرهش من أبناء عزلة الأحكوم بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب، حيث أن الصريع طفل لا يتجاوز الـ12 من العمر، وسط صدمة مجتمعية وذهول كبير للزج بالأطفال في جبهات القتال الحوثية. كما شيعت مليشيا الحوثي الصريع جلال محسن المهدي بمديرية السياني والذي لقي حتفه بنيران قوات الجيش بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

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