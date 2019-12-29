شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 توقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأحد، على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من محافظات اليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: عدن (العظمى 28° - الصغرى 24°) صنعاء (العظمى 23° - الصغرى 05°) تعز (العظمى 26 ° - الصغرى 12°) المكلا (العظمى 27° - الصغرى 22°) الحديدة (العظمى 29° - الصغرى 24°) Advertisements سيئون (العظمى 29° - الصغرى 07°) سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 21°) ذمار (العظمى 22° - الصغرى 06°) الغيضة (العظمى 30° - الصغرى 15°) مأرب (العظمى 26° - الصغرى 09°) صعدة (العظمى 24° - الصغرى 05°) المحويت (العظمى 21° - الصغرى 09°) عمران (العظمى 18° - الصغرى 05°) الجوف (العظمى 26° - الصغرى 10°)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.