وقفة احتجاجية نسوية تندد بممارسات ميليشيا الحوثي في البيضاء

الأحد 29 ديسمبر 2019

نظمت مجموعة نسوية، وقفة احتجاجية بساحة المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء (وسط اليمن) تنديداً بالممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تجاه تعليم الفتاة بالمحافظة.



وجاءت الوقفة عقب اقتحام مسلحي ميليشيا الحوثي معهد المعلمين ومنع إقامة دورة تدريبية للتوعية بأهمية تعليم الفتاة للمثقفات المجتمعيات يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال مصدر تربوي وفق وسائل إعلام : إن الدورة كانت ستقام في المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء لمدة 3 أيام، إلا أنه تم منعها من قبل ميليشيا الحوثي بالقوة، بحجج واهية ومتطرفة.

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وأكد أن أطقم تابعة لميليشيا الحوثي بقيادة مشرفها بالمدينة اقتحمت معهد المعلمين بحجة أنه" يمنع إقامة الدورات التي تشارك فيها نساء".

واستنكرت الوقفة ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإنقلابية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق معلمات ومتدربات والنساء يشكل عام في محافظة البيضاء.

وقالت المحتجات إن ميليشيا الحوثي تسعى إلى حرمان الفتيات من تلقي المهارات والمعارف في البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفرض الميليشيات الحوثية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها حضور دورات خاصة بها تعمل على نشر أفكارها الطائفية والمتطرفة الدخيلة على المجتمع اليمني.