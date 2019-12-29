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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأمهات في إب: 198مختطفاً يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي بسجون الحوثي والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
قالت رابطة أمهات المختطفين في محافظة إب إن "198"مختطفا يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الرعاية الصحية، داخل سجون مليشيا الحوثي و منع الدواء عنهم وتعمد قتلهم بالموت البطي حيث قتل العشرات منهم تحت التعذيب خلال الخمسة الأعوام الماضية.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين أمس في مدينة إب للتنديد بالوضع الصحي للمختطفين بعد مرور خمسة أعوام من الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له المختطفين في سجون جماعة الحوثي المسلحة.
وفي بيان الوقفة أكدت الأمهات أن خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.
وحمل البيان جماعة الحوثي حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدة الأمهات لإنقاذ المخفيين بالكشف عن مصيرهم ،مطالبات بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.
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