صحيفة: التجربة الإماراتية الحضارية ترسخ مكانتها وتفردها

الأحد 29 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، إن التجربة الإماراتية الحضارية ترسخ مكانتها وتفردها في جميع الميادين، فهي لم تكن كغيرها من الدالتي تشهد طفرات وثم يبدأ نجمها بالأفول، أو كدول شهدت صعوداً سريعاً آنياً، بل إن مسيرة قرابة 5 عقود من تاريخ الدولة كانت كفيلة بتبيان أسس راسخة وصلبة ومتينة قامت عليها دولة الاتحاد المباركة بجهود الآباء المؤسسين الذين قضوا سنين عمرهم لخدمة وطنهم وشعبهم ومستقبل أبنائه.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد فكانت العلاقات بين القيادة الرشيدة التي تُسخر جميع الإمكانات والجهود في سبيل بناء الإنسان والارتقاء به وجعل السعادة والتقدم من عناوينه الرئيسية، وبين شعب يكنّ لقيادته كل الولاء والتقدير لما يلمسه من نتاج جهودها ومبادراتها واستراتيجياتها، كفيلاً بأن يبين وحدة البيت الإماراتي وعماده الشامخ تمثله تلك العلاقات المتميزة من القيادة والشعب، فهي معه في جميع الميادين ومتابعة لأدق شؤون حياته تشاركه الأفراح والآمال والعمل لخير الإمارات وتقدمها وازدهارها، فلم تكن الشعارات المجردة من يوميات الوطن كغيره، بل كان هناك طموح وطني حقيقي وعملية تكاتف تتجسد فيها هذه العلاقة التي تعتبر أساساً لنهضة الوطن وتحقيق أهدافه وتعزيز ريادته والعمل على مقارعة المستحيل وقهره واقعاً والأحلام قابلة لتحويلها إلى واقع.. كل هذا لم يكن يمكن تصوره لو لم تكن علاقة القيادة والشعب على أفضل حال وتتمثل فيها أصالة مجتمع الإمارات التي باتت رسالة حضارية لجميع الأمم الهادفة للتطور، فلا مكان فيها لـ " الأنا " ولا حدود للطموح والدعم والرعاية.. والهدف دائماً هو الوطن بكل ما فيه ليزداد رفعة وعزة وإنجازات.

Advertisements

وقالت بالتأكيد نحزن كثيراً على حال الملايين من أبناء الأمة العربية وهم يعانون فيها جراء علاقات لا تقوم على الثقة بين قيادة تلك الدول وشعوبها، وهذا جميعه ينعكس على مسيرتها وحاضرها ومستقبلها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالقول: " نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر .. وآمالهم تتبخر .. بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه" .. وأضاف سموه: "علمتني الحياة إذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بدّ أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده".

وذكرت في ختام افتتاحيتها هنا يكمن الفارق بين البناء لتتقدم الدول، وبين المخاوف ضمن العلاقة التي يجب أن تكون على أتمّها بين الحاكم وشعبه، فهي ليست عقداً ولا عرفاً بل علاقة يتوقف عليها شكل وجود الوطن برمته، بين أن يكون حضارياً ومتقدماً ومزدهراً ينعم بالأمن والسلامة والطمأنينة وقوة الروابط بين جميع مكوناته تحتضنه القيادة وتباهي به جميع أمم الأرض وينعكس خيراً على كل مفاصل الحياة.. وبين دول لا علاقة ثقة بين قادتها وشعوبها مع كل ما يسببه ذلك من ويلات وتقهقر وقلق وخوف.