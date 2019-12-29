"الخليج": الإمارات تقدم مساعدات خارجية لـ 42 بلداً حول العالم

الأحد 29 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، قلما تجتمع العظمة والخير في رجل واحد أو في دولة واحدة".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد لكن دولة الإمارات جمعت بين هذين المجدين معاً وشقّت للعالم طريقاً جديداً في التكافل والتراحم، وقدمت نموذجاً في الإيثار والعطاء بلا حدود، متجاوزة كل أشكال التمييز بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الانتماء.

وذكرت أنه عندما تقدم دولة الإمارات مساعدات خارجية لـ 42 بلداً حول العالم، تجاوزت قيمتها 28.5 مليار درهم /7.79 مليار دولار/ في العام الماضي 2018، فإنما هي تحفر في ضمير العالم قصة دولة قامت على فعل الخير والتسامح كنهج إنساني، مذ وضع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، المدماك الأول في بناء الدولة الحديثة.

ولفتت إلى أن تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي قبل يومين يعكس نجاح دولة الإمارات للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها 0.93 في المائة، من إجمالي الناتج القومي، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وأضافت أن المساعدات الإماراتية لعبت دوراً فعالاً في ملامسة حاجات ملايين الفقراء في العالم، والمساهمة في سد فجوة الجوع والأمية والأمراض، إيماناً بواجبها الحضاري والإنساني في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية المتردية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبيئية والحروب.

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وقالت إن العمل الإنساني الذي تبادر إليه دولة الإمارات في شتى أصقاع المعمورة من خلال المساعدات التي تقدمها يشمل ملايين البشر بمعزل عن لونهم وعرقهم وجنسيتهم وثقافتهم ودينهم؛ لأنها دولة تؤمن بالإنسان والإنسانية كمنطلق أساسي للعلاقات بين الدول والشعوب، وباعتبار العمل الإنساني قيمة حضارية تؤسس للسلام والازدهار والتنمية، وتقرّب بين بني البشر.

وأكدت أن دولة الإمارات لا تضع حدوداً أو شروطاً لمساعداتها الإنسانية، إلا أن تصل إلى مستحقيها وتحقق هدفها في التخفيف من آلام البشرية وإطعام الأفواه الجائعة وإنقاذ المرضى وتعليم أطفال يهيمون على وجوههم في مخيمات اللجوء أو البراري والقفار..إنها اليد البيضاء الممدودة على الدوام حيث يجب أن تكون، فهي لا تتعب ولا تكل طالما هي تقدم ما يمكن أن يساعد الآخرين ويزيح همّاً عن كاهل محتاج.

وذكرت أنه في إطار عملها الريادي الإنساني لم تبخل دولة الإمارات في تقديم يد العون لأشقائها العرب حيثما دعت الحاجة، خصوصاً في أوقات الشدة والأزمات والحروب ففي اليمن دورها مشهود ويحتاج إلى مجلدات لكتابة فصوله المجيدة، وكذلك في العراق ولبنان والصومال وفلسطين ومصر وغيرها، ناهيك عن المساعدات العاجلة لكل دولة تصاب بكارثة طبيعية أو إنسانية.

وأشارت إلى أن آخر ما قدمته الأيادي البيض للأشقاء العرب، منحة ب 300 مليون دولار لدعم الأردن الشقيق عبر صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، و"التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق".

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها إن أعمار الأمم لا تقاس بعدد السنوات فقط، بل بما استودعها الله في قلوبها من خير.. هذه هي الإمارات واحة الخير