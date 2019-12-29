بسبب الكريسماس.. مليشيا الحوثي تداهم عددا من الفنادق في صنعاء

الأحد 29 ديسمبر 2019

داهمت مليشيا الحوثي عدداً من الفنادق السياحية داخل العاصمة صنعاء، بذريعة منع إقامة احتفالات عيد رأس السنة الميلادية «الكريسماس».



وذكرت مصادر مطلعة أن مسلحي المليشيات الحوثية والموظفين الموالين لها اقتحموا عدداً من الفنادق السياحية بمديريات العاصمة صنعاء وهددوا مالكيها من إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبينت المصادر أن الحوثيين برروا اقتحام الفنادق، لمنع أي مظاهر احتفالية بعيد رأس السنة تنفيذاً لتوجيهات عليا من المكتب السياسي للجماعة.

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وذكر مستثمر مالك أحد الفنادق الفاخرة بصنعاء أن مسلحي مليشيا الحوثي هددوه بإغلاق الفندق في حال أقيم الاحتفال بعيد رأس السنة داخل فندقه السياحي.

وأكد أنه حاول إقناع مسلحي الحوثيين بالسماح لإقامة احتفال رأس السنة الميلادية، حيث ومنظمو الاحتفال ورواده هم من الأجانب الذين ينتمون للجنسية الفلبينية، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وأشار إلى أن قيادياً حوثياً يعمل بوزارة السياحة طلب منه مبلغاً مالياً كبيراً في أسلوب ابتزازي قذر من أجل السماح له بإقامة احتفال رأس السنة الميلادية داخل الفندق.