الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي العنيف

الأحد 29 ديسمبر 2019

قصفت مليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية الصحراوية التابعة لمديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، على مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية.

Advertisements

المصادر نفسها ذكرت أن المليشيات أطلقت القذائف من عربة BMB صوب مواقع أخرى للقوات المشتركة بعد ظهر اليوم، كما استهدفتها بقذائف RBG بشكل عنيف.

وأضافت المصادر أن المليشيات كثفت من عمليات استهداف المواقع في الأطراف الجنوبية والشمالية للجبلية طوال ساعات النهار ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، والأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 ، وأسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة بشكل متواصل.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن لم تتوقف عن خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة، وتقوم بشن هجومات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في ظل تخاذل أممي وعدم إدانة المليشيات بإرتكابها للخروقات اليومية والتي تهدد سير عملية السلام في الحديدة.