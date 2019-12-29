شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 عاودت مليشيات الحوثي قصفها لمواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بقصف المواقع بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، وبقذائف B10. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا استهدفت المواقع بقذائف RBG وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف ومتواصل. وأردفت المصادر أن مسلحو المليشيا فتحوا النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة الخفيفة.

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