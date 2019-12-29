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الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 ديسمبر 2019

عاودت مليشيات الحوثي قصفها لمواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

 

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بقصف المواقع بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، وبقذائف B10.

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 وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا استهدفت المواقع بقذائف RBG وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف ومتواصل.

 

وأردفت المصادر أن مسلحو المليشيا فتحوا النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بالإضافة إلى سلاح القناص وغيرها من الاسحلة الرشاشة الخفيفة.

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