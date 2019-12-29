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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف حوثية واسعة على المشتركة في مناطق متفرقة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن شن عمليات قصف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب الحديدة غربي اليمن ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات الحوثية بشن عمليات قصف واستهداف متواصلة على مناطق شرق مديرية الدريهمي ، بإستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 وقذائف الدبابات بشكل عنيف.
مضيفاً أن المليشات أطلقت عدداً من القذائف المدفعية نحو مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي ، في تصعيد خطير منها خلال فترة الهدنة الأممية، حيث تساقطت القذائف بمحاذاة مواقع القوات المشتركة.
وطبقاً للمصدر فقد قامت المليشيات بإطلاق النار بشكل مكثف ومتكرر على مواقع القوات في المنطقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا.
كما قامت قناصة المليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص متقطع طوال فترة النهار على المواقع ذاتها في المنطقة.
وتأتي هذه الخروقات المتواصلة في الوقت الذي تقوم المليشيات بشن هجمات واسعة على مناطق عدة جنوب الحديدة، بهدف التقدم والسيطرة عليها والتي سبق أن خسرتها في معارك سابقة على أيدي أبطال القوات المشتركة الذين يواصلون التصدي لكافة الهجمات التي تشنها المليشيا، ويكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح
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