الهلال الإماراتي يوزع شحنة جديدة من البطانيات الشتوية بالساحل الغربي

الأحد 29 ديسمبر 2019

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 500 بطانية شتوية و 500 ناموسية في الساحل الغربي.



وشملت المساعدات كافة أهالي قرية رمّة التابعة لعزلة الزهاري مديرية المخا محافظة تعز.

يأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الإنسانية من قبل دولة الإمارات وحملتها المتواصلة لمكافحة الأوبئة مثل حمى الضنك والحميات الأخرى التي عادت بالإنتشار مجددا في الساحل الغربي مع دخول فصل الشتاء.

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وعبر المستفيدون عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات مؤكدين حاجتهم الماسة للبطانيات الشتوية وكذلك الناموسيات مع انتشار البعوض الناقل للأوبئة.

يشار الى أن الإمارات أطلقت أواخر أكتوبر الماضي حملة جديدة لمكافحة الأوبئة تلبية لنداء استغاثة تلقته من الجهات المختصة.

وتتضمن الحملة دعم القطاع الصحي بالأدوية والمحاليل الوريدية وتسيير عيادات متنقلة الى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات، وتنفيذ حملات نظافة وحملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض، وكذلك توزيع الناموسيات.