رئيس وزراء إيطاليا يختار مرشحين لحكومته ويحدد سياسة 2020

اختار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، مرشحين ليحلا محل وزير التعليم الذي استقال هذا الأسبوع.



وكان وزير التعليم لورنتسو فيورامونتي، الذي ينتمي لحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، المستقيل لعدم كفاية التمويل قد صاغ خطة طموحة للعام المقبل تشمل إصلاح النظام القضائي وبيروقراطية الدولة.

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واختار كونتي لوتشيا أتسولينا، من حركة 5 نجوم أيضا وكانت مسؤولة سابقة في وزارة فيورامونتي، لتكون الوزيرة الجديدة للمدارس بينما اختار جايتانو مانفريدي، الذي لا ينتمي لأحزاب ورئيس جامعة نابولي وزيرا للجامعات والبحث.

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام استمر 3 ساعات اتهم كونتي زعيم المعارضة اليميني ماتيو سالفيني بالسلوك السياسي "الخبيث" وناشد التحالف الذي تسوده الانقسامات ويدعم حكومته بالوحدة.

وقال كونتي إنه سيجتمع مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي في يناير/كانون الثاني لصياغة أولويات 2020 وتعهد بإصلاح البيروقراطية في الدولة وهو ما سيواجه معارضة على نحو مؤكد لكن سيجعل النظام أكثر كفاءة.

وأضاف "سيشعر كثيرون بالاستياء، عندما تطلب من إدارة حكومية فعل شيء خلال 30 يوما، كانت تفعله خلال 60 يوما، فهذا يخلق معارضة".