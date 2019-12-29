شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بجميع المحافظات.. وتحذر: موجة برد جديدة بداية من الاثنين المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد (29 ديسمبر 2019)، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. حسبما نشر موقع"مصلراوي" نقلا عن "أ.ش.أ".

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بدورها، قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الاثنين المقبل تشهد البلاد طقسًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت شاكر لمصراوي أمس، السبت، أن البرودة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الأمطار، لفتت إلى تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما يوجد نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وأوضحت شاكر أن درجات الحرارة تنخفض من درجة إلى درجتين، بحيث تصل على السواحل الشمالية إلى 16 - 12 درجة، والقاهرة 18 - 10 درجة، وشمال الصعيد 18 - 8 ، جنوب الصعيد 22 - 11.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 17

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 10 20

العريش 09 19

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رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 03 17

نويبع 13 21

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 14 21

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 07 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 23

ابو رماد 13 23

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21