مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء

أفاد شهود عيان وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن قوات الشرطة العراقية عثرت في وقت مبكر اليوم على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط مدينة كربلاء الليلة الماضية.
وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع تشرين أول الماضي.
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