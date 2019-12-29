مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء

أفاد شهود عيان وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن قوات الشرطة ​العراق​ية عثرت في وقت مبكر اليوم على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة فيما أصيب 4 من ​المتظاهرين​ ب​حالات​ اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت ​القوات​ الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط ​مدينة كربلاء​ الليلة الماضية.

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع تشرين أول الماضي.