وسائل إعلام أميركية: اعتقال المشتبه به في حادث الطعن التي تمت في كنيس بنيويورك

افادت وسائل إعلام أميركية عن "اعتقال المشتبه به في حادثة الطعن التي تمت في كنيس يهودي في نيويورك".
وأصيب 3 أشخاص على الأقل في حادثة الطعن أمام كنيس في منطقة مونسي بولاية نيويورك الأميركية.
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الشرطة المحلية تقوم بعملية بحث في المنطقة"، لكن السلطات لم تؤكد بعد تفاصيل عن الضحايا أو دوافع الجاني.
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