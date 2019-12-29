اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "ليس رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ شيطاناً ولا رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ قديساً لكن الأكيد أن ​لبنان​ بلد منكوب"، متسائلا:"لماذا لا تأخذ حكومة جديدة فرصتها ونحاسبها على أعمالها أما من يرفض كل شيء فهو تدميري ولا يملك أي حل بل يملك معولاً للهدم فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: من يرفض كل شيء فهو تدميري ولا يملك أي حل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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