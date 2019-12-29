النشرة: تراجع حدة العاصفة في حاصبيا وجميع الطرقات سالكة في المنطقة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن "تراجع حدة العاصفة لولو التي تضرب منطقة حاصبيا في يومها الرابع ليلا مع انخفاض في ​درجات الحرارة​ وتساقط متقطع للامطار التي أحدثت بعض الانهيارات على جانبي الطرقات في شبعا ومحيطها.

كما أدت غزارة ​الأمطار​ إلى تفجر عدد من الينابيع، بموازاة ذلك تعتبر كافة طرقات المنطقة سالكة بما فيه طريق شبعا ​عين عطا​ في منطقة جنعم بعدما عملت إحدى الآليات المتعاقدة من ​وزارة الأشغال​ بإشراف من ​بلدية شبعا​ على فتحها.