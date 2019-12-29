النشرة: تراجع حدة العاصفة في حاصبيا وجميع الطرقات سالكة في المنطقة

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا عن "تراجع حدة العاصفة لولو التي تضرب منطقة حاصبيا في يومها الرابع ليلا مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط متقطع للامطار التي أحدثت بعض الانهيارات على جانبي الطرقات في شبعا ومحيطها.
كما أدت غزارة الأمطار إلى تفجر عدد من الينابيع، بموازاة ذلك تعتبر كافة طرقات المنطقة سالكة بما فيه طريق شبعا عين عطا في منطقة جنعم بعدما عملت إحدى الآليات المتعاقدة من وزارة الأشغال بإشراف من بلدية شبعا على فتحها.
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