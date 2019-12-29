الثلوج قطعت عددا من الطرقات الجبلية

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا الارز، ​تنورين​ حدث الجبة، ​شاتين​ اللقلوق، ​كفرذبيان​ ​حدث بعلبك​، افقا العاقورة، جرد مربين ​الهرمل​، معاصر الشوف ​كفريا​، مرجحين الهرمل، ​القموعة​ ​القبيات​. واشارت الغرفة الى ان "الطرقات السالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية هي ​فاريا​ كفرذبيان وبشري الارز حتى المصعد الكهربائي.

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