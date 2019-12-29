سليم عون: من لا يريد إعطاء الفرصة لدياب ويطالب بإسقاطه هو وحده الساقط

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان من لا يريد إعطاء الفرصة لرئيس ​الحكومة​ المكلف الدكتور حسّان دياب ويطالب بإسقاطه هو وحده الساقط.

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