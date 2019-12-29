النائب الهولندي غيرت فيلدرز يعتزم إعادة تنظيم مسابقة رسوم للنبي محمد









اسماء السيد - لاهاي: أعلن النائب الهولندي غيرت فيلدرز مساء السبت أنه يعتزم تنظيم مسابقة رسوم تصور النبي محمد،، وهو مشروع اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر تظاهرات وتهديدات بالقتل.

ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى "إرسال رسوم كاريكاتورية" للنبي محمد.

ويود النائب تنظيم المسابقة في مقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير.

وكان فيلدرز زعيم حزب الحرية أعلن في حزيران/يونيو 2018 عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه عاد وألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة تظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث في هولندا.

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وحكمت محكمة هولندية في تشرين الثاني/نوفمبر على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز.

ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيسبوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وبعد يومين، قرر فيلدرز ألغاء المسابقة. وفي اليوم التالي، هاجم أفغاني شاب بالسكين سائحين أميركيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام.

وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في تشرين الأول/أكتوبر بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبي محمد"، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما.

