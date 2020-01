أكثر 10 كتب مبيعًا في العالم في عام 2019

اسماء السيد - الجيد مع مرور الأيام هو استمرار الناس في القراءة، واستمرار الكتاب في الكتابة. في هذا التقرير تذكير بأكثر 10 كتب بيعت في العام المنصرم.

كشفت مجلة "بابليشرز ويكلي" الأسبوعية الأميركية عن قائمة بأفضل 10 كتب مبيعًا لعام 2019، وهي القائمة التي اشتملت بالفعل على مجموعة من أبرز الكتب وأكثرها تميزاً، نظراً إلى محتواها وطبيعة الموضوعات التي طرحتها وأسماء مؤلفيها.

في ما يأتي قائمة بأكثر 10 كتب مبيعًا في العالم في عام 2019:

1- كتاب Where the Crawdads Sing من تأليف داليا أوينز. بيعت منه 907192 نسخة.

2- كتاب Becoming من تأليف ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. بيعته منه 888611 نسخة.

3- كتاب Dog Man: Brawl of the Wild من تأليف داف بيلكي. بيعت منه 524849 نسخة.

4- كتاب Girl, Stop Apologizing من تأليف راشيل هوليس. بيعت منه 505809 نسخة.

5- كتاب Diary of An Awesome Friendly Kid من تأليف جيف كيني. بيعت منه 493154 نسخة.

6- كتاب Girl, Wash Your Face من تأليف راشيل هوليس. بيعت منه 490019 نسخة.

7- كتاب Oh, the Places You'll Go! من تأليف دكتور سوس. بيعت منه 483478 نسخة.

8- كتاب Educated من تأليف تارا ويستوفر. بيعت منه 454989 نسخة.

9- كتاب The Tattooist of Auschwitz من تأليف هيثر موريس. بيعت منه 365246 نسخة.

10- كتاب The Wonky Donkey من تأليف كريغ سميث. بيعت منه 272182 نسخة.