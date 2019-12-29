"عملية طعن جماعية" تستهدف منزل حاخام قرب نيويورك









اسماء السيد - واشنطن: أصيب عدة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، على ما أعلنت جمعية يهودية.

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية" ضد "منزل حاخام حاسيدي" مضيفة "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".