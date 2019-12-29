حدث ليلا.. طقس آخر أيام السنة وموقف بايدن من الشهادة وهاتف جديد قابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

برودة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر 3 أيام في 2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (الأحد والاثنين والثلاثاء) في ختام عام 2019.

إصابة 3 أشخاص خلال عملية طعن بكنيس يهودي في ولاية نيويورك الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن وقعت في كنيس يهودي بولاية نيويورك الأمريكية.

بايدن يوضح موقفه من محاكمة إجراءات عزل ترامب

أوضح نائب الرئيس السابق جو بايدن موقفه بشأن اقتراح بعدم امتثاله لاستدعاء محتمل له للإدلاء بشهادته في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

ويستهام يونايتد الإنجليزي يعلن إقالة مدربه التشيلي بلجريني

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أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن رحيل مدربه التشيلي مانويل بلجريني، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في بطولة الدوري كان أخرها الخسارة أمام ليستر سيتي 1 / 2، أمس السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

فولكس فاجن تطلق الجيل الجديد من سيارتها

كشفت شركة فولكس النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Caddy، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الخدمية، والتي أصبحت تتميز بتصميم أكثر ديناميكية.

اكتشاف محاصيل تعود لنحو 4 آلاف سنة جنوب غربي الصين

اكتشف علماء آثار صينيون محاصيل مختلطة تعود لنحو 4 آلاف سنة كانت تنمو خلال فترة العصر النيوليتي (العصر الحجري الحديث)، وذلك في منطقة التبت بجنوب غربي الصين.

سامسونج تعتزم إطلاق هاتف جديد قابل للطي في فبراير

من المقرر أن تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفًا ذكيًا جديدًا قابل للطي في شباط/فبراير المقبل وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر جالاكسي إس 11 الرائد العام المقبل، وفق ما أفادت به مصادر بالشركة اليوم الأحد.