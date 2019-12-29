العراق.. مقتل شرطي واصابة 4 متظاهرين في كربلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كربلاء (د ب أ)
أفاد شهود عيان اليوم الأحد أن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء /118 كم جنوبي بغداد/.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):أن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر اليوم الأحد على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية".
وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي.
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