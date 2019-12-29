إعصار "فانفون" أودى بحياة 41 شخصا في الفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا (د ب أ)

تسبب إعصار فانفون في الفلبين في مقتل 41 شخصًا على الأقل عندما ضرب وسط البلاد عشية عيد الميلاد (الكريسماس)، فيما لا يزال هناك العشرات من المصابين والمفقودين، وفقًا لوكالة تشرف على الاستجابة للكوارث.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين في تقرير صدر اليوم الأحد إن الإعصار الحادي والعشرين الذي ضرب البلاد هذا العام قد ألحق أضرارا بالمحاصيل والبنية التحتية بقيمة تقدر بحوالي مليار بيزو ( 7ر19 مليون دولار) في المحاصيل والبنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 265 ألف منزل، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

يشار إلى أنه قبل ست سنوات، ضرب الإعصار هايان، أحد أقوى الأعاصير الإستوائية المسجلة، الفلبين وقتل أكثر من 6300 شخص.