5 إصابات بينها خطيرة جراء عملية طعن قرب كنيس بنيويورك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص على الأقل بعضهم وصفت جروحهم بالخطيرة، وذلك جراء هجوم بسكين استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، على ما أعلنت جمعية يهودية.

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية قرب منزل حاخام حاسيدي" مضيفة "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".

وقالت وسائل إعلام أميركية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن الليلة الماضية في منزل قريب من كنيس في مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

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وأفاد مراسل تلفزيون "إن بي سي" أن شرطة نيويورك اعتقلت المشتبه فيه بعملية طعن داخل منزل الحاخام.

وقال ستيف ليبرمان مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي.

وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع. وتقع مونسي على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.