شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "فانفون" أودى بحياة 41 شخصا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
تسبب إعصار فانفون في الفلبين في مقتل 41 شخصًا على الأقل عندما ضرب وسط البلاد عشية (الكريسماس)، فيما لا يزال هناك العشرات من المصابين والمفقودين، وفقًا لوكالة تشرف على الاستجابة للكوارث.
وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين في تقرير صدر اليوم الأحد إن الإعصار الحادي والعشرين الذي ضرب البلاد هذا العام قد ألحق أضرارا بالمحاصيل والبنية التحتية بقيمة تقدر بحوالي مليار بيزو ( 19.7 مليون دولار) في المحاصيل والبنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 265 ألف منزل، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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