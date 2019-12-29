شكرا لقرائتكم خبر عن مع تباطؤ معدل إنتشار الحصبة.. ساموا ترفع حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

رفعت حكومة ساموا حالة الطوارئ التي فرضت للتصدي لتفشي مرض الحصبة، وذلك مع تباطؤ معدل الإصابة بالمرض بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

وذكرت حكومة ساموا في بيان اليوم الأحد إن هناك 45 شخصا يخضعون حاليا للعلاج من مرض الحصبة .

وانخفض عدد الحالات الجديدة بشكل كبير خلال أقل من شهر بقليل، حيث تم تسجيل 12 حالة اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضة، مقارنةً بـ 198 حالة كانت قد أبلغت عنها السلطات خلال إطار زمني مماثل في 2 ديسمبر الجاري .

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ووافق مجلس الوزراء في البلاد يوم السبت على رفع حالة الطوارئ التي فرضت في منتصف نوفمبر الماضي.

وشهدت البلاد 81 حالة وفاة بسبب الحصبة منذ بداية تفشي المرض. وقالت الحكومة في بيان اليوم إن من بين 1846 شخصًا دخلوا إلى المستشفيات، خرج أكثر من 90 بالمئة منهم منذ ذلك الحين.

وأعلنت أنه بحلول يوم أمس تم تطعيم حوالي 95 بالمئة من الأشخاص المتاح تطعيمهم.

وقالت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي حال وفاة بسبب الحصبة منذ خمسة أيام.