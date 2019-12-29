شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة للاحتجاجات.. السياحة تهوي 53% في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
شهدت مدينة هونج كونج انخفاضًا بنسبة 53 بالمئة في عدد السائحين الوافدين خلال فترة (الكريسماس) في الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سينج تاو" اليومية.
وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى ما شهدته المدينة من احتجاجات لعدة أشهر الأمر الذي صرف السياح عن السفر إليها.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس صناعة السفر في هونج كونج جيسون وونج قوله إن عدد المجموعات السياحية الصينية التي تزور المدينة انخفض بنسبة 90 بالمئة تقريبا.
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