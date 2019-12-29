شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية لويزيانا والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات الإنقاذ في ولاية نيوأورليانز الأمريكية السبت أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بتحطم طائرة صغيرة في مدينة لافاييت بالولاية جنوبي الولايات المتحدة. وأفاد رئيس قسم الإطفاء في المدينة روبرت بينويت أن المسعفين وجدوا خمس جثث في موقع تحطم الطائرة التي تتسع لثمانية ركاب

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