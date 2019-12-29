شكرا لقرائتكم خبر عن "كيم" يعقد اجتماعا قبل انتهاء المهلة المحددة لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الرئيس كيم جونج أون اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب الحاكم يوم السبت لبحث قضايا مهمة تخص السياسة قبل انتهاء المهلة التي حددها كيم للولايات المتحدة بنهاية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم رئيس حزب العمال الكوريين الحاكم رأس جلسة أول يوم من الاجتماع العام لبحث "القضايا المهمة الناجمة عن بناء الحزب وأنشطته وعن بناء الدولة والدفاع الوطني".

وطلبت بيونجيانج مرارا من واشنطن الوفاء بالمهلة التي حددتها بنهاية العام وعرض مبادرة جديدة لتسوية خلافاتهما بشأن برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية. وحذرت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر من أن التقاعس عن تلبية توقعات بيونجيانج قد يسفر عن "هدية (غير مستحبة) خلال عيد الميلاد".

وفي خضم التوترات المتزايدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أجرت كوريا الشمالية اختبارين "مهمين" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية هذا الشهر لتعزيز قوتها الاستراتيجية للردع النووي.