شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أكثر من 2500 شخص بسبب إعصار "ساراي " والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات في فيجي اليوم الأحد إن شخصا لقي حتفه وفقد آخر بعد أن اجتاح الإعصار المداري ساراي تلك الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي مثيرا رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي إن شخصا نقل إلى الرعاية المركزة كما تم نقل 2500 شخص إلى 70 مركز إيواء.

وأصدرت هيئة الأرصاد في فيجي تحذيرات من تعرض مناطق بالبلاد لعواصف وفيضانات بسبب ذلك الإعصار المداري الذي ينتمي للفئة الثانية.

وقالت الهيئة في بيان إن " من المتوقع أن يثير الإعصار عند مركزه رياحا تبلغ سرعتها في المتوسط 110 كيلومترات في الساعة مع عواصف مؤقتة تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة".