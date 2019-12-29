5 مصابين في حادث طعن قرب كنيس بنيويورك

أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث طعن بمنزل حاخام قرب كنيس بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنها ألقت القبض على مشتبه به في حادثة الطعن داخل منزل حاخام بمنطقة مونسي في ولاية نيويورك.

وأكد مجلس الشؤون العامة اليهودي على تويتر أن "شخصا يرتدي وشاحا طعن الضحايا في منزل في مونسي".



وأضاف المجلس أن "كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية و2 منهم في حالة خطيرة وأحدهم تعرض لست طعنات".

وقالت لتيتيا جيمس المدعية العام لنيويورك إنها شعرت "بانزعاج شديد" بسبب الوضع في مونسي.

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وقالت على "تويتر": "ليس هناك تسامح على الإطلاق مع أفعال الكراهية من أي نوع وسنواصل مراقبة هذا الوضع الفظيع".

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.







وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الشرطة تقوم بعملية بحث في المنطقة"، لكن السلطات لم تذكر بعد مزيدا من التفاصيل عن دوافع الجاني.

يذكر أن مونسي يسكنها نحو 18 نسمة وتبعد حوالي 35 ميلاً إلى الشمال من مدينة نيويورك.





