شكرا لقرائتكم إصابة 5 أشخاص في عملية طعن قرب كنيس يهودي بنيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وسائل إعلام أميركية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بمنزل قرب كنيس يهودي بنيويورك بالولايات المتحدة.

وافادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن منفذ عملية الطعن قرب الكنيس اليهودي لا يزال فارا، مؤكدة إصابة 5 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأضافت مراسلتنا أن عملية الطعن تمت داخل منزل رجل دين يهودي وليس داخل الكنيس، كما تداولت الخبر بعض وسائل الإعلام.

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حادث الطعن الذي وقع في حي "فوشاي".

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وأكد مسؤول في منظمة "شاباد" اليهودية صحة الفيديوهات المتداولة.

وفي وقت سابق، قال ستيف ليبرمان، مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص تعرضوا للطعن قرب كنيس في "فورشاي رود" في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع.

وتقع مونسي على بعد نحو 48 كيلومتراً شمال مدينة نيويورك.