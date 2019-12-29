شكرا لقرائتكم موسم الرياض يحتضن "ليلة اليمن السعيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شهد مسرح أبوبكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، حفلاً جماهيرياً للأغنية اليمنية، تحت عنوان "ليلة اليمن السعيد"، حيث تغنّى عدد من المطربين اليمنيين بأجمل الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي اكتظ به المسرح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم الرياض يحتضن "ليلة اليمن السعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.