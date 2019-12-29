شكرا لقرائتكم ما هو موقف الشارع الجزائري من تعيين عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبد العزيز جراد وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة، شخصية عرف عنها معارضتها لنظام بوتفليقة وتوصف بالقريبة من الحراك وضع من أهم أولوياته استرجاع الثقة في المجتمع

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