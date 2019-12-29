يطبق خلال أيام.. تعرف على أبرز نصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. و"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

في خطوة رحب بها الكثرون من أصحاب المعاشات أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر يناير، بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه الوزيرة نيفين القباج غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعه الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات، لافتة إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضحت القباج، أنه سيجرى فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذًا لسياسة الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارًا من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

على جانب أخر سيتم تطبيق قانون التأمينات الموحد اعتبارًا من يناير المقبل على أن يكون لهيئة التأمينات رئيس مستقل غير الوزير، كما سيعمل القانون على ربط زيادة المعاشات سنويًا بالتضخم، مما ينعكس بشكل إيجابى لأصحاب المعاشات.

وفي سياق متصل، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أول العام الجديد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدًا من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

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وفيما يلي يوضح موقع "مصراوي" أبرز ما جاء في القانون الجديد الذي يطبق بداية من يناير 2020.

-وفقًا للقانون الجديد ستنخفض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.

- سيرفع القانون الجديد سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

-يضع القانون شروطًا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فضلًا عن شروط أخرى.

- حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه (أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

-رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.

-زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.

-استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

-يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.

-يضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.