ترند |وفاة 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على طريق"بورسعيد_دمياط"..و«المحافظ»يؤكد: تهور سائق النقل وراء الحادث.. و«أديب» تعليقًا علي الحادث:عدد الوفيات ده لو حصل في دولة تانية كانت قفلت..«حمادة صدقى»يقود الهلال السوداني للفوزعلي النجم الساحلي

إعداد: رضا علي

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها, وفاة 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على طريق "بورسعيد_دمياط" ..و«المحافظ» يؤكد: تهور سائق النقل وراء الحادث.. و«أديب» تعليقًا علي الحادث: عدد الوفيات ده لو حصل في دولة تانية كانت قفلت..وبقيادة «حمادة صدقى»..الهلال السوداني يفوزعلي النجم الساحلي في عقر داره

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

محافظ بورسعيد : وفاة 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين فى حادث التصادم على طريق بورسعيد - دمياط

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن عدد ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط"، نتيجة ارتطام سيارة نقل بأتوبيس يقل عمالًا أمس السبت، 23 حالة وفاة و6مصابين.

وتابع اللواء "غضبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : سيارة التريلا اقتحمت سور قرية سياحية جراء رعونة السائق وقطعت الطريق مما تسبب في الحادث الأليم.

مضيفا : سائق الشاحنة القادم من اتجاه دمياط إلى الاتجاه المعاكس، عند الكيلو 12، ثم ارتطم بأتوبيس العمال الذي كان يقل 30 عاملًا من المنطقة الحرة للاستثمار

وأكد محافظ بورسعيد أن سائق الشاحنة تم التحفظ عليه في مستشفى بورسعيد مع المصابين .

التفاصيل الكاملة لحادث بورسعيد ..و«المحافظ» يؤكد: تهور سائق النقل وراء الحادث

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تفاصيل حادث السير المروع والذى راح ضحيته 23 عاملا.

وتابع اللواء "غضبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" أنه مندهش تماما من الحادث الأليم الغير المبرر خاصة أن أتوبيس العمال كان يسير فى طريقه بسرعته الطبيعية.

وأضاف : الأتوبيس كان يقل 30 عاملا وعاملة بمنطقة الاستثمار، وأثناء عودتهم إلى محافظة دمياط قام سائق السيارة النقل بالعبور بالطريق الخاطئ، ما أدى إلى التصادم فيما بينهم

وأشار "محافظ بورسعيد" الي أن طريق بورسعيد - دمياط آمن تماما وعلى أعلى مستوى من الأمان، وتتم صيانته ولكن سائقي النقل الثقيل لا تراعي الطريق.

«عمرو أديب» تعليقًا علي حادث بورسعيد : عدد الوفيات ده لو حصل في دولة تانية.. كانت الدولة قفلت

قال الإعلامي "عمرو أديب" إنه يجب أن يكون هناك دراسة لمعرفة السبب وراء تكرار مثل تلك الحوادث رغم تطوير الطرق .

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وتابع "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : إنه يجب أن يكون هناك دراسة لمعرفة السبب وراء تكرار مثل تلك الحوادث رغم تطوير الطرق

مضيفا : قد يكون شيىء في السيارات، أو الوعي، معقبا :هل نحتاج إلى تدقيق الاختيار في السيارات

وأختتم "أديب" معلقا علي عدد الوفيات التي أسفرت عن الحادث والذي وصل إلى 22 شخص : العدد ده لو حصل في دولة تانية.. كانت الدولة قفلت ,و شكل الأتوبيس ده تشوفه في حرب في ليبيا، مش حادثة في طريق

بقيادة «حمادة صدقى»..الهلال السوداني يفوز علي النجم الساحلي في عقر داره

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره النجم الساحلي، بهدف نظيف,في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الهلال الوحيد، لاعبه أذار الطاهر في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

جديرا بالذكر أن المصري حمادة صدقي هو المدير الفني للهلال السوداني، وهذه تعتبر أول مباراة له مع الفريق.

ورفع الهلال بذلك الفوز رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس الرصيد لفريق جوهرة الساحل، لتشتعل الأمور في المجموعة الثانية بعد فوز الأهلي ليتساوي مع " النجم" و"الهلال" بـ 6نقاط .

«مينا رضا» شهيد الإنسانية ..حاول الإمساك بلص سرق حقيبة سيدة فدفعه تحت عجلات المترو

لقي شاب مصرعه تحت عجلات مترو الأنفاق، صباح اليوم، كان يحاول الإمساك بلص حاول سرقة حقيبة من سيدة ما أدى إلى سقوط الاثنان تحت عجلات المترو، وتمكن المتهم من إنقاذ نفسه واصطدم المترو بالشاب ما أدى إلى مصرعه في الحال.

و استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان في واقعة تلك الواقعة، حيث أكدوا أن المجني عليه يدعى "مينا رضا"، شاهد لصًا وهو يخطف حقيبة من سيدة أمام شباك التذاكر بمحطة مترو غمرة، فانطلق مسرعًا لملاحقته إلا أن المجني عليه سقط ومعه اللص على قضبان المترو

و قال "سعد نعيم" زوج خالة شهيد الإنسانية "مينا رضا" ، إن والد ووالدة الشهيد يعيشان في حالة من الحزن والانهيار، ولم يتناولا الطعام منذ 4 ايام، مضيفا: "جزاء الشهم هذه الأيام الموت".

وتابع "نعيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" والمذاع عبر فضائية "dmc" : نريد تكريم مينا لأن ما قام به عمل بطولي، فقد استشهد وهو يحاول الإمساك بلص سرق حقيبة سيدة فدفعه اللص تحت عجلات المترو

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بوفاة شاب يدعى مينا رضا في بداية العقد الثاني من العمر أسفل عجلات المترو، عقب مطاردته "لص حقائب" داخل محطة مترو غمرة.