قال الدكتورة "هالة زايد"، وزيرة الصحة والسكان أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الصحي والخدمي للمنتفعين مشيرة إلى أن الخدمة تقدم للمواطنين بمحافظة بورسعيد بأعلى مستوى من الجودة.
وتابعت "وزيرة الصحة" قائلة : تم حتى الآن تسجيل ما يقرب من مليون و771 ألف و945 مواطن حتى الآن, مؤكدة أن معدل ذهاب المواطنين الي عيادات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بلغ 268 ألف و825 مرة على العيادات مشيرة إلى أن الدولة وفرت كافة الامكانات لتوفير خدمة صحية متميزة
من جانبه أكد الدكتور "أحمد السبكي" مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أنه سيتم تشغيل 22 وحدة و9 مستشفيات بالمحافظة وسينتفع بالخدمة بها 108 ألف و484 مواطن بحسب احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أما محافظة الأقصر فسيتم تشغيل فيها 49 وحدة ومركز و7 مستشفيات وسينتفع بها مليون و300 ألف و92 مواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل مليون و771 ألف بقواعد بيانات منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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