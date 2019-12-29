اشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى ان "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، يواصل اتصالاته ولقاءاته ل​تشكيل الحكومة​ في أقرب وقت ممكن".

وأكدت مصادر مطلعة على ​الاتصالات​ أن "من المستبعد أن يتمكن دياب من الإعلان عن أعضاء حكومته خلال اليومين المتبقيين من هذه ​السنة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: تأليف الحكومة مستبعد قبل نهاية السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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