حيدر: أبواب الدولة السورية مفتوحة لمصالحات حقيقية أمام الجميع

أكد رئيس هيئة المصالحة الوطنية السورية ​علي حيدر​ أن "أبواب ​الدولة​ وهيئة المصالحة تفتح من جديد لمصالحات حقيقية حتى لتلك المناطق التي لم تعد إلى الآن لسلطة الدولة، سواء في إدلب أو غيرها، وهي رسالة لمن خارج البلاد ويظن أنه لا يستطيع العودة".

اضاف حيدر خلال ​مؤتمر​ تجمع الفعاليات الشعبية للمصالحة الوطنية الذي أقيم أمس تحت عنوان "السوريون بالمصالحة الوطنية مصممون على النصر»، بمشاركة لجان مصالحة من مختلف المحافظات".

وأشار إلى أن المؤتمر مقدمة لرؤية عمل للسنة القادمة، موضحاً أن المصالحة الوطنية مشروع ​الشعب السوري​ بجميع أبنائه لتحقيق المصلحة الوطنية.

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