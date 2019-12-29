كيم جونغ أون يجمع قادة الحزب الحاكم قبل انقضاء مهلة منحها لواشنطن

جمع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ القادة الرئيسيين ل​حزب العمال​ الحاكم وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها ل​واشنطن​.

وترأس كيم اجتماع الحزب الذي تباحث بشأن "موقفٍ شفاف ومستقل ومناهض للإمبريالية" وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب بعدما كان كيم ترأس الاسبوع الفائت اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.