3 مصابين في حادث طعن أمام كنيس بولاية نيويورك

أصيب 3 أشخاص على الأقل في ​حادث طعن​ أمام كنيس في منطقة مونسي بولاية ​نيويورك​ الأميركية.

وأظهر مقطع ​فيديو​ متداول على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "​الشرطة​ المحلية تقوم بعملية بحث في المنطقة"، لكن السلطات لم تؤكد بعد ​تفاصيل​ عن الضحايا أو دوافع الجاني.

يذكر أن بلدة مونسي يسكنها نحو 18 نسمة وتبعد حوالي 35 ميلاً إلى ​الشمال​ من مدينة نيويورك.