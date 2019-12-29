محبة الله وكره الانسان

على الرغم من ان الله خلق ​الانسان​ على صورته ومثاله وزرع فيه بذور ​المحبة​، لم يرض الانسان بذلك واصرّ على ان يكون بعيدا عن الله وان يشكًل عالماً خاصاً به يستطيع فيه ان يتمرًد على محبة الله. هذا ​العالم​ الذي يسود فيه قتل الاطفال وتعذيب الآخرين وتدبير المكائد والكمائن، من اجل "السيطرة" والتسيّد. وينسى الانسان ان ​المسيح​ كان سيداً ومسيطراً على القلوب وملك مملكة مثالية، كل ذلك عبر المحبة دون سواها. ومن له اذنان سامعتان فليسمع.

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