اليوم.. إغلاق جزئي لشارع الهرم لتنفيذ أعمال المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام اليوم الأحد.

يأتي ذلك لسرعة تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.

ويتم الإغلاق الجزئي بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان النصر اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط تحديدا في المنطقة المحصورة بين بازار الكرنك ومطعم صحارى الأهرام .

وأعلنت محافظة الجيزة أن الأعمال سيتم تنفيذها خلال 3 أيام بدأت من يوم الجمعة الموافق 27/12/2019 وتستمر حتى يوم الأحد 29/12/2019 ويكون العمل من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

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كما أن الحفر سيكون أعلى الرصيف المواجه لمطعم صحارى الأهرام بطول 120 متر.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ووضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنين مع تكثيف نشر الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ كلا من مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الهرم والإدارة العامة للمرور بمراعاة التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة وإعادة رد الشيء إلى أصلة عقب الانتهاء من الأعمال.